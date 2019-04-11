На объекте будут находиться 300 российских военных и не более четырех боевых кораблей.

Россия планирует создать военно-морскую базу в Судане. Соответствующий документ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он предлагает договориться о создании в стране базы материально-технического обеспечения ВМФ. Предварительно проект уже обсуждался двумя государствами.

В тексте постановления говорится о том, что база станет пунктом для Вооруженных сил России обеспечения боевой и специальной техникой, объектами жизнеобеспечения, местом для стоянки и ремонта военных кораблей, а также местом хранения необходимых запасов. Численность личного состава на базе в Судане не будет превышать 300 человек. Укрепление мощности должно быть согласовано сторонами отдельно. На базе одновременно могут находиться не более четырех военных кораблей, включая те, которые имеют ядерные энергетические установки.

Проект отмечает, что размещение базы ВМФ в Судане отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, а также носит оборонительный характер. Соглашение между сторонами будет носить 25-летний характер. Оно автоматически будет продлеваться на десятилетние периоды. При необходимости расторжения договора, сторона должна уведомить об этом не менее, чем за год.

Эксперт прокомментировал сотрудничество России с Суданом.

Фото: Piter.tv