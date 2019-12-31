Киев будет получать российский газ в новом году.

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз компании "Газпром". Пакет документов утвержден после пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене. Контракт подразумевает участие "Газпрома", Нафтогаза", Оператора транспортной системы Украины", а также Министерства юстиции.

Приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности..."Газпром" сделал все возможное и подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером" прокомментировал руководитель компании

По словам Алексея Миллера, комплекс соглашений восстановит баланс интересов участников сделки. Юридическую силу документы приобретают с 31 декабря 2019 года. Однако они были подписаны еще 30 декабря в Вене. Контракт закрепляет отказ от всех арбитражных и судебных исков против друг друга, а также отказ от всех возможных претензий по контрактам от 2009 года. Компанией-организатором транзита газа выступает "Нафтогаз". Он берет на себя все соответствующие риски. Заключено и межоператорское соглашение. "Нафтогаз" должен забронировать мощности ГТС Украины. В общей сложности показатели достигнут 225 млрд кубометров при сроке контракта в пять лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Украины разрешил "Нафтогазу" подписать соглашения с "Газпромом".