Власти Украины разрешил "Нафтогазу" подписать соглашения с «Газпромом»

Протокол по газовому сотрудничеству был подписан Россией и Украиной 20 декабря.

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашения об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа. Об этом сообщает на официальном сайте ведомства.

Власти страны дали добро компании заключить две сделки, включая договор о предоставлении услуги по транзиту газа по территории Украины в 2020—2024 годах. Ранее "Газпром" подписал с Киевом мировое соглашение.

Протокол по газовому сотрудничеству был подписан Россией и Украиной 20 декабря. Согласно нему Киев откажется от всех претензий на сумму около 7,4 млрд долларов, а "Газпром" отзовет из суда в Женеве иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.

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