Представители Москвы и Анкары встретятся штаб-квартире Нацобороны Турции.

Россия и Турция обсуждают сокращение турецких войск в сирийском Идлибе. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. По данным экспертов, Анкара может вывести из региона часть тяжелого вооружения.

Турецкая сторона отказалась отвести свои наблюдательные посты и настояла на их сохранении, было принято решение сократить численность турецких сил сообщение источника

Техническая делегация РФ во вторник представила в штаб-квартире Национальной обороны Турции собственное предложение. Оно включает в себя сокращение наблюдательных пунктов в Идлибе. Однако окончательное соглашение по данному вопросу между сторонами еще не достигнуто.

В Идлибе прошла акция против турецкого военного присутствия.