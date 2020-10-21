Россия и Белоруссия будут тестировать пониженные ставки на роуминг с 1 ноября

С 1 ноября снижаются ставки по роуминговым звонкам на территории Союзного государства.

Россия и Белоруссия будут тестировать пониженные ставки на интерконнект с 1 ноября. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук после проведенного заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства. По словам чиновника, со следующего месяца показатель по международным ставкам для роуминговых звонков будет снижен с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

Мы достигли принципиальной договоренности о кардинальном снижении ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, снижении межоператорских роуминговых ставок и реализации комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства Алексей Оверчук, зампред правительства России

Чиновник добавил, что эксплуатационный период системы составит два месяца. После этого будет совершен переход на постоянное применения удобных пользователям тарифов в роуминге. Снижение цены положительно скажется на стоимости связи пользователей российских сим-карт, которые находятся в Белоруссии, а также для белорусских пользователей на территории РФ.

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Видео: БелРос ТВ