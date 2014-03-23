Россия фиксирует активизацию спящих ячеек ИГ в Сирии

США отказались принять участие в конференции по урегулированию конфликта.

Россия фиксирует активизацию спящих ячеек ИГ (террористической организации, запрещенной на территории РФ) в Сирии. Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента Владимира Путина по стране. Чиновник напомнил, что Вашингтон отказался принимать участие в международной конференции по урегулированию конфликта в регионе, которая проводилась в Сочи. Спикер предположил, что американцы сейчас заняты внутренними делами и еще не определились с новой политической линией по вопросу Дамаска.

За последние три месяца поступает информация, и мы видим определенную активизацию спящих ячеек так называемого ИГ. Увеличение боестолкновений на северо-западе, тоже активизация радикальных группировок, окопавшихся там Александр Лаврентьев, спецпредставитель по Сирии

Эксперт напомнил, что любые договоренности с террористами со стороны России полностью исключены. Москва нацелена на полное уничтожение лиц, признанными Советом Безопасности ООН боевиками.

ПВО Сирии отразила атаку со стороны Израиля в окрестностях Дамаска.

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