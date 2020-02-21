Российская переводчица задержана в Испании по запросу Америки

Девушка работает подведомственном Россельхознадзору центре.

В Испании задержали российскую переводчицу Олесю Красилову, это произошло по запросу США, сообщил ТАСС 21 февраля.

Красилова работает во Всероссийском центре карантина растений, подведомственном Россельхознадзору, и на Тенерифе была в составе официальной делегации в служебной командировке. В российском МИД считают, что задержание переводчицы связано с обращением американской стороны, и называют инцидент неприемлемой охотой за россиянами.



Красилова находится под стражей, ее дело передано в суд. Ситуацией уже занялись российские дипломаты. Земляки на Тенерифе передали ей необходимые предметы гигиены и теплые вещи.

Ранее мы писали, что посол России в США заявил об отсутствии стремления к гонке вооружений.