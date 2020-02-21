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Российская переводчица задержана в Испании по запросу Америки

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Девушка работает подведомственном Россельхознадзору центре.

В Испании задержали российскую переводчицу Олесю Красилову, это произошло по запросу США, сообщил ТАСС 21 февраля.

Красилова работает во Всероссийском центре карантина растений, подведомственном Россельхознадзору, и на Тенерифе была в составе официальной делегации в служебной командировке. В российском МИД считают, что задержание переводчицы связано с обращением американской стороны, и называют инцидент неприемлемой охотой за россиянами.

Красилова находится под стражей, ее дело передано в суд. Ситуацией уже занялись российские дипломаты. Земляки на Тенерифе передали ей необходимые предметы гигиены и теплые вещи.

Ранее мы писали, что посол России в США заявил об отсутствии стремления к гонке вооружений.

Теги: задержание, переводчик, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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