Российским авиапассажирам предложили начислять бонусы за прививку от COVID-19

Инициаторы считают, что это поможет восстановить пассажиропоток.

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусы привитым от COVID-19 пассажирам. Об этом пишет газета "Известия".

Такую инициативу Минтрансу выразило Общероссийское объединение пассажиров. В частности ОПП порекомендовало выделять привитым от коронавируса денежные поощрения в размере от 500 до пяти тысяч рублей.

Такую акцию могут провести с 25 мая по 25 августа, если она будет одобрена. По словам председателя ОПП Ильи Зотова, это может подтолкнуть россиян чаще совершать авиаперелеты, что позитивно скажется на экономике транспортных компаний.

Более активная вакцинация снижает риски возникновения "третьей волны" коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса. Илья Зотов, председатель ОПП

Также подобную схему Минтрансу предложили распространить на каршеринг, такси и железнодорожные перевозки.

Ранее "Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах.

Фото: Piter.tv