Российский вратарь забросил шайбу и получил матч-штраф за драку

Игра против "Манитобы Мус" закончилась со счетом 4:1.

Российский вратарь из хоккейного клуба "Чикаго Вулвз" Петр Кочетков забросил шайбу оппонентам и получил от судьи матч-штраф за драку на ледовом поле. Инцидент зафиксирован в ходе выступления клуба в одном из матчей регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги против клуба "Манитоба Мус". Мероприятие состоялось в Виннипеге и завершилось с результатом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей арены. Голкипер Кочетков стал автором третьей шайбы своего клуба. Он порази л шайбой пустые ворота противников при игре "4 на 6" броском через всю площадку. Однако последней минуте игры в результате драки с капитаном соперника Джимми Олиньи Кочетков получил матч-штраф.

Напомним, что"Чикаго Вулвз" считается фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз". Россиянин Петр Кочетков в текущем сезоне АХЛ принес хоккеистам 13 побед в 19 проведенных матчах, в среднем ему удается отразить 91,9% бросков по своим воротам.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт