Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Аризону"

Игра закончилась со счетом 6:1.

Две передачи российского нападающего Андрея Свечникова помогли "Каролина Харрикейнз" обыграть "Аризону Койотис" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду завершилась с результатом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) в пользу гостей арены. Среди клуба победителей шайбы в ворота соперников забросили на 3, 9 и 35, 26, 33 и 42 минутах спортсмены Пол Штястны, Себастьян Ахо (оформил дубль), Джейккоб Слэвин, Шейн Гостисбеер и Мартин Нечас. У оппонентов единственный гол смог реализовать на 31 минуте Лоусон Крауз. Напомним, что в настоящее время российский форвард Андрей Свечников запомнился зрителям НХЛ 53 очками (21 заброшенная в ворота противников шайба и 32 голевых передачи) в 60 проведенных матчах международного турнира.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET