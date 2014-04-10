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Российский теннисист Карацев вышел в третий круг на своем первом турнире Большого шлема
Сегодня, 8:52
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lesjasap

Российский теннисист Карацев вышел в третий круг на своем первом турнире Большого шлема

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Спортсмен обыграл на корте белоруса Егора Герасимова.

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг на своем первом турнире Большого шлема. Спортсмен выиграл в матче первого тура Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) у белорусского представителя Егора Герасимова с результатом 6:0, 6:1, 6:0.

Напомним, что Аслану Карацеву 27 лет. Он впервые оказался в основной сетке турнира серии Большого шлема. Ранее теннисист не мог преодолеть квалификационные испытания. Сейчас россиянин занимает 113 позицию в списке Ассоциации теннисистов-профессионалов. В составе национальной сборной 7 февраля он стал победителем Кубка АТР.

В третьем раунде Карацев сыграет с победителем матча между французом Александром Мюллером или аргентинцем Диего Шварцманом.

Анастасия Потапова впервые в карьере вышла в третий раунд турнира Большого шлема.

Фото: Pixabay.com

Теги: australian open, аслан карацев, теннис, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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