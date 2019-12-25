После общения с полицией россиянин покинул страну.

Российский дипломат был задержан в Чехии. Об этом сообщили журналисты местной радиостанции. Они рассказали, что полиция поймала гражданина РФ в июне 2020 года за проведение незаконной сделки по закупке боеприпасов. Инцидент произошел около Праги, в городе Ржичаны.

В правоохранительных органах уверены, что дипломат покупал патроны для снайперской винтовки. Преступника пришлось отпустить, так как он обладал дипломатическим иммунитетом. На радио отметили, что речь идет о сотруднике отдела военного атташе российского посольства. После произошедшего россиянин покинул страну.

В Чехии заявили о скорых переговорах по нормализации отношений с РФ.