Сначала должны пройти рабочие встречи по определённым темам.

В Чехии заявили о скорых переговорах по нормализации отношений с РФ. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на главу Международного отдела канцелярии президента республики Рудольфа Йиндрака. Он ведёт переговоры с РФ от чешской стороны.

По его словам, переговоры между двумя странами по нормализации отношений начнутся в ближайшее время. Полномочия Йиндрака действуют с 1 августа. Он рассказал, что сейчас среди дипломатов идёт внутренняя дискуссия о формате и деталях переговоров. Также обсуждается состав.

Сам дипломат уверен, что сначала должны пройти рабочие встречи по определённым темам, чтобы переговоры в целом имели успех. Российскую сторону в консультациях будет представлять первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Однако из-за пандемии коронавируса чешский дипломат не сможет встретиться с ним, поэтому пока будет работать в Праге с послом РФ Александром Змеевским.

Ранее в Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда.