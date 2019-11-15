Игорь Касатонов считает, что украинские базы останутся невостребованными.

Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз. Об этом в интервью НСН сообщил бывший командующий Черноморским флотом РФ Игорь Касатонов. Он прокомментировал заявление президента ВЛадимира Зеленского о том, что Киев намерен создать два военных объекта для защиты побережья Украины на Черном море.

Это политиканство, потому что строительство настоящей базы – против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться – одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут Игорь Касатонов, российский адмирал

Эксперт считает, что после строительства военно-морские базы Украины останутся невостребованными. Он уточнил, что с большой долей вероятности от размещения в регионе собственных боевых сил откажутся в НАТО и Турции.

Зеленский анонсировал разработку стратегии экономического развития Украины до 2030 года.

Фото: Piter.tv