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Зеленский анонсировал разработку стратегии экономического развития Украины до 2030 года
Сегодня, 13:23
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lesjasap

Зеленский анонсировал разработку стратегии экономического развития Украины до 2030 года

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Президент Украины назвал приоритеты правительства в данном направлении.

Владимир Зеленский анонсировал разработку стратегии экономического развития Украины до 2030 года. Украинский лидер обязал правительство подготовить соответствующий документ после итогов аудита государства. Об этом он сообщил в рамках ежегодного послания депутатам Верховной Рады и внешнем и внутреннем положении страны.

Украине нужна полноценная стратегия развития не на два-три года или пять лет. Достаточно мерить развитие Украины политическими сроками. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик уточнил, что результат аудита будет презентован в течение двух недель. По словам Зеленского, чиновники пытались понять, что было сделано правительством не так, а также, как можно это исправить. По словам Зеленского, у власти впереди еще много работы. Среди приоритетов правительства - уменьшение доли государства в экономике, а также развитие частно-государственного партнерства.

Зеленский сообщил о переговорах с Европой о поставках вакцины от COVID-19.

Теги: верховная рада, владимир зеленский, послание депутатам, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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