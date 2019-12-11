Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16

Sina рассказал о недостатках российского истребителя.

Российский самолет Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16. Об этом заявили журналисты из китайского издания Sina. Иностранные обозреватели раскрыли недостатки истребителя из РФ.

Модернизация истребителей J-11, которых в составе китайской боевой авиации имеется большое количество, более практично, чем эксплуатация Су-35 считают военные специалисты

В Sina напомнили, что Су-35 на данный момент составляют основную боевую мощь авиации Китая. Пилоты высоко оценивают характеристики данного самолета. Однако при имитации воздушного боя истребители проигрывают местным J-16 и J-10. Причиной неудач российского образца является устаревшая авионика.

Еще одним негативным фактором для Су-35 следует считать недочеты, связанные с пассивным электронным сканирующим радаром. Данная техника считается современной, однако она способна находить цели только при помощи излучаемых противником электромагнитных волн. Радар не может быстро определить расстояние до цели без дополнительных датчиков. У китайских J-16 и J10C есть радар, не имеющий подобные проблемы.

Поставка Су-57 истребителей в войска откладывается в шестой раз.

Видео: Youtube/Минобороны России