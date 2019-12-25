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Российские военные проводят масштабные учения на Курилах и Сахалине
Сегодня, 9:50
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Российские военные проводят масштабные учения на Курилах и Сахалине

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Они продлятся пять дней.

В Сахалинской области стартовали масштабные военные учения с участием армейского корпуса Восточного военного округа и сил Тихоокеанского флота. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-служба военного округа.

Учебные мероприятия пройдут на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в водах Японского моря. Всего в них примут участие более десяти тысяч военных, а также 500 единиц боевой техники, более 30 летательных аппаратов и 12 надводных судов. Длительность учений составит пять дней.

По легенде учений, на Дальнем Востоке началось "противостояние между двумя коалициями условных государств". Военные отработают применение межвидовой группировки войск и сил для обеспечения военной безопасности страны в данном регионе. По данным пресс-службы, во время учений планируется осуществить высадку морского и тактического десанта.

Ранее Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море. Отмечается, что эти учения могут повысить риски непреднамеренных инцидентов, которые только поднимут милитаристские настроения в Украине.

Фото: Минобороны России

Теги: военные учения, восточный военный округ, сахалинская область, тихоокеанский флот
Категории: Новости России, Лента новостей,

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