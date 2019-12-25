Российские и индийские корабли провели учения в Бенгальском заливе

От ТОФ были задействованы Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Борис Бутома".

Российские и индийские корабли провели учения Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе и Андаманском море. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский. Начальник отдела информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ объяснил, что мероприятия велись совместно с Военно-морскими силами Нью-Дели

Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Ранвиджай" ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей надувной мишени сообщение Николая Воскресенского

Учения проводились бесконтактно из-за распространения коронавируса. Кроме российских "Адмирала Трибуца" и "Адмирала Виноградова" в испытаниях участвовал большой морской танкер "Борис Бутома". Со стороны Индии кроме "Ранвиджая" присутствовали фрегат "Сахьядри", корвет "Килтан", танкер "Шакти". К мероприятиям подключались палубные вертолеты. Военные совместно отработали тактическое маневрирование, потренировались связываться друг с другом, проводить фотосъемку с воздуха.

ТОФ впервые десантировал парашютистов на Командорские острова.