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Российские и индийские корабли провели учения в Бенгальском заливе
Сегодня, 8:51
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lesjasap

Российские и индийские корабли провели учения в Бенгальском заливе

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От ТОФ были задействованы Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Борис Бутома".

Российские и индийские корабли провели учения Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе и Андаманском море. Об этом сообщил представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский. Начальник отдела информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ объяснил, что мероприятия велись совместно с Военно-морскими силами Нью-Дели 

Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Ранвиджай" ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей надувной мишени

сообщение Николая Воскресенского 

Учения проводились бесконтактно из-за распространения коронавируса. Кроме российских "Адмирала Трибуца" и "Адмирала Виноградова" в испытаниях участвовал  большой морской танкер "Борис Бутома".  Со стороны Индии кроме "Ранвиджая" присутствовали фрегат "Сахьядри", корвет "Килтан", танкер "Шакти". К мероприятиям подключались палубные вертолеты. Военные совместно отработали тактическое маневрирование, потренировались связываться друг с другом, проводить фотосъемку с воздуха.

ТОФ впервые десантировал парашютистов на Командорские острова.

Теги: indra navy-2020, андаманское море, бенгальский залив, военные учения, индия, тихоокеанский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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