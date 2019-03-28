ТОФ впервые десантировал парашютистов на Командорские острова

Тренировки прошли на новой площадке к востоку от Камчатки.

Тихоокеанский флот впервые десантировал парашютистов на Командорские острова. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ. Специалисты рассказали, что состоялись учения с выброской десанта на новую площадку к востоку от Камчатки.

В ходе планового тактического учения подразделение морской пехоты Войск впервые произвело десантирование парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах сообщение ТОФ

Военные рассказали, что отрабатывалась задача высадки воздушного десанта, переброска сил для укрепления обороны военного объекта, дислоцированного на острове с целью предотвращения на него атак диверсантов. Морские пехотинцы выполнили прыжки в полной боевой экипировке со штатным оружием.

Для десантирования привлекался самолет Ан-26. Военные использовали новейшие парашютные системы "Арбалет". В тренировках приняли участие более 50 военнослужащих, а также экипажи самолетов морской авиации и судов обеспечения ТОФ.

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Видео: Минобороны России