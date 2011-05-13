Российские ВС сбили четыре украинских беспилотника за ночь

В военном ведомстве напоминают, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

За прошедшую ночь российские военные сбили еще четыре беспилотника ВС Украины. Один из них оказался турецким (Bayraktar). Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

В военном ведомстве напоминают, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных аппарата, в том числе один Bayraktar ТВ-2. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинской территории. ВС РФ помогают силам ДНР и ЛНР бороться с националистами. Россия планирует провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

Ранее мы сообщили, что за сутки ВС России продвинулись на 11 километров.

Видео: Минобороны России