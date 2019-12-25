Стороны не смогли договориться.

Российская делегация покидает Турцию без сделки по сирийскому Идлибу. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев "ТАССу". Дипломаты обсуждали судьбу зоны деэскалации в Анкаре с 8 до 10 февраля.

Представители двух государств не смогли найти решение, которое удовлетворяло бы обе стороны конфликта. Россияне провели встречи с замминистра МИД Турции Седатом Оналом и советником президента Ибрагимом Калыном. Со стороны Москвы присутствовал также замглавы МИД Сергей Вершинин, представители Минобороны.

Напомним, что переговоры проводились на фоне обострения проблем в идлибской зоне. Там участились случаи нападения террористов на местные базы, режим тишины провалился. В ходе конфликтов погибли сирийские, турецкие и российские военные.

Ранее Piter.tv писал о том, что стали известны детали переговоров РФ и Турции по Идлибу.

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