Стали известны детали переговоров РФ и Турции по Идлибу

Очередной раунд встречи представителей дипломатических ведомств состоялся накануне в Анкаре.

Как передает канал NTV со ссылкой на заявление МИД Турции, в Анкаре накануне состоялся очередной раунд переговоров дипломатов из России и Турции, на которых обсуждался вопрос сирийского Идлиба. Переговоры решено продолжить на следующей неделе.

В начале февраля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска намерены оттеснить сирийскую армию в Идлибе, если те не будут сдвигать свои позиции к концу месяца.

Ранее мы сообщали о том, что колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией. По сообщению газеты "Asharq Al-Awsat", границу через контрольно-пропускной пункт пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии.

Несколько дней назад, 28 января, в арабскую республику вошла колонна из 30 военных транспортных средств, в том числе 12 бронированных машин, перевозящих материально-техническое оборудование. Арабские СМИ сообщили, что колонна отправилась юг провинции Идлиб.

Видео: YouTube / BBC News, Sky News Australia