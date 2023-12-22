Роспотребнадзор проверил воздух в четырех районах Петербурга после пожара в Шушарах

Так, согласно результатам, превышений норм для атмосферного воздуха на ближайших к Шушарам территориях не обнаружено.

Ликвидация пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга продолжается. Роспотребнадзор проверил воздух в 12 точках, рассказали в пресс-службе ведомства 14 января.

Отбор проб проводился ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области" 13 января каждый час в зонах возможного влияния дымовых выбросов в Невском, Колпинском, Пушкинском и Фрунзенском районах. Так, согласно результатам, превышений норм для атмосферного воздуха на ближайших к Шушарам территориях не обнаружено. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, что площадь возгорания составила 70 тыс. "квадратов". Ущерб от пожара эксперты оценили в более чем 10 млрд рублей. По предварительным данным, здание охватил огонь из-за неисправности проводки. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Фото: Piter.TV