Росгвардия предупредила о передвижении бронетехники по дорогам на юге России

С 12 июля стартуют крупномасштабные учения "Заслон-2021".

По автодорогам Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также Кубани и Крыма с 12 по 30 июля будет осуществляться движение военной техники армии России. Об этом информирует пресс-служба управления Росгвардии по Ростовской области.

Ведомство обращает внимание российских водителей на соблюдение ПДД. Кроме того Росгвардия просит автовладельцев воздержаться от опасных маневров вблизи проходящих колонн военной техники.

С 12 июля в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах России стартуют крупномасштабные учения "Заслон-2021". В ходе мероприятий будет осуществлена проверка готовности войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки.

Ранее в Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршруткой марки "Газель" и бронетранспортера. В результате ДТП погибли два человека.

Фото: ВК/Минобороны РФ

