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На Ставрополье погибли два человека при столкновении маршрутки и БТР

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Кроме того, в ДТП пострадали три ребенка.

В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршруткой "Газель" и бронетранспортера. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного округа войск Росгвардии.

Инцидент произошел в Предгорном районе утром 13 июля. В результате ДТП погибли два человека.

По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели.

из сообщения пресс-службы ведомства

Источник СМИ в экстренных службах добавил, что в результате ДТП пострадали четыре человека, в числе которых оказались три ребенка.  Они получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в медучреждения.

В данный момент на месте ДТП работают инспекторы ВАИ и ДПС. 

Ранее в Саратове столкнулись грузовик и "Газель".

Видео: Telegram / 112

Теги: бтр, дтп, дтп со смертельным исходом, ставрополье, ставропольский край
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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