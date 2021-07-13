В Саратове столкнулись грузовик и "Газель", В экстренном ведомстве по региону уточнили, что пострадавшими считаются 11 человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Известно, что ДТП зафиксировано в Кировском районе города.
Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси "Газель". По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Медикам пришлось госпитализировать с места аварии шестерых пациентов. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте. В администрации Саратова отметили, что причиной ДТП сейчас считается отказ тормозов. Для того, чтобы избежать более серьезного столкновения, водителю микроавтобуса пришлось совершить маневр и столкнуться с мусоровозом.
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Видео: Вконтакте / ЧП в Саратове
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