Пострадали 11 человек.

В Саратове столкнулись грузовик и "Газель", В экстренном ведомстве по региону уточнили, что пострадавшими считаются 11 человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Известно, что ДТП зафиксировано в Кировском районе города.

Произошло столкновение грузовика и маршрутного такси "Газель". По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Медикам пришлось госпитализировать с места аварии шестерых пациентов. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте. В администрации Саратова отметили, что причиной ДТП сейчас считается отказ тормозов. Для того, чтобы избежать более серьезного столкновения, водителю микроавтобуса пришлось совершить маневр и столкнуться с мусоровозом.

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