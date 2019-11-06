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Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей
Сегодня, 12:35
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lesjasap

Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей

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Заявки на государственные субсидии подала 31 авиакомпания.

Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.  Деньги выделены из-за финансовых потерь компаниям, пострадавшим из-за распространения коронавируса. За последний месяц Росавиация получила 31 заявку на предоставление субсидий.

За этот период агентством приняты положительные решения по 21 заявлению на сумму 9,607 миллиарда рублей

сообщение Росавиации

Напомним, что при помощи субсидий авиакомпании смогут погашать расходы на коммерческие перевозки, которые выполнялись с февраля по май 2020 года.На проверке надзорного органа находятся документы 19 авиакомпаний.

Пассажиропоток "Пулково" за четыре месяца снизился на 29%.

Теги: росавиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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