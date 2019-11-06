Заявки на государственные субсидии подала 31 авиакомпания.

Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Деньги выделены из-за финансовых потерь компаниям, пострадавшим из-за распространения коронавируса. За последний месяц Росавиация получила 31 заявку на предоставление субсидий.

За этот период агентством приняты положительные решения по 21 заявлению на сумму 9,607 миллиарда рублей сообщение Росавиации

Напомним, что при помощи субсидий авиакомпании смогут погашать расходы на коммерческие перевозки, которые выполнялись с февраля по май 2020 года.На проверке надзорного органа находятся документы 19 авиакомпаний.

Пассажиропоток "Пулково" за четыре месяца снизился на 29%.