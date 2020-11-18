Роберт Паттинсон получил всего 3 млн долларов за съемки в "Бэтмене"

Премьера картины запланирована на 1 октября 2021 года.

Стало известно, сколько заплатили Роберту Паттинсону за съемки фильме "Бэтмен". Оказалось, за эту роль актер получил всего 3 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные издания Variety, которое опубликовало список зарплат голливудских актеров.

Первое место в списке занял Дэниэл Крэйг. Ему заплатили 100 млн долларов за съемки во втором и третьем фильмах франшизы "Достать ножи". На втором месте оказался Дуэйн Джонсон, который получил 50 млн долларов за "Красную единицу". Замкнул тройку лидеров Уилл Смит, которому должны заплатить 40 млн долларов за "Короля Ричарда".

Роберт Паттинсон с гонораром 3 млн долларов оказался на последнем месте списка. Премьера "Бэтмена" запланирована на 1 октября 2021 года. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. Предполагается, что речь пойдет о молодых годах супергероя. Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником.

Ранее актрисы из "Игры престолов" рассказали о самых травмирующих сценах.

Фото: Instagram / official_robertpattinson