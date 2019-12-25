Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel

Ранее ходили слухи, что актер может вернуться к роли Железного человека в "Черной вдове".

Голливудский актер Роберт Дауни-младший подтвердил информацию о своем уходе из Marvel. На вопрос ведущего подкаста SmartLess о том, на какой стадии находятся его проекты в киновселенной, 55-летний актер ответил: "Они все закончены".

Стоит отметить, что о своем уходе из Marvel Роберт Дауни-младший говорил еще в январе. Несмотря на это, в сети ходили слухи, что актер может вернуться к роли Железного человека в "Черной вдове". Также инсайдеры сообщали, что Тони Старк в исполнении Роберта Дауни-младшего может появиться в сериале Marvel "Железное сердце". Причем он будет не один, а вместе с Гвинет Пэлтроу в роли Пеппер Потс.

Фото: Instagram / robertdowneyjr