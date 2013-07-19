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Резник возмутился молчанием коллег по поводу избиения протестующих в Петербурге
Сегодня, 13:20
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nadezhda_sib

Резник возмутился молчанием коллег по поводу избиения протестующих в Петербурге

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Парламентарий обратил внимание на то, что в Петербурге больше всего задержанных.

Депутат Максим Резник возмутился молчанием коллег по поводу протестной акции 21 апреля. С трибуны в Мариинском дворце он спросил о том, "какой дурак" устроил на дорогах Петербурга избиение мирных граждан.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выключил парламентарию микрофон. Резник отметил, что задержанных в Петербурге гораздо больше, чем в Москве. Председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности Александр Кущак заявил о том, что "коллеги Резника" вели себя агрессивнее, чем москвичи. 

Ранее с осуждением протестной акции выступил Вячеслав Макаров. Он сказал о том, что нужно сплотиться вокруг президента и силовиков.

На несанкционированном митинге в поддержку Навального в Петербурге задержали около тысячи человек. Piter.TV вел прямой эфир с места событий. 

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб 

Теги: акция протеста, избиение, максим резник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 14:26

Сам звал сам непошол а теперь возмущается мерзкий тип

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