Резник возмутился молчанием коллег по поводу избиения протестующих в Петербурге

Депутат Максим Резник возмутился молчанием коллег по поводу протестной акции 21 апреля. С трибуны в Мариинском дворце он спросил о том, "какой дурак" устроил на дорогах Петербурга избиение мирных граждан.
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выключил парламентарию микрофон. Резник отметил, что задержанных в Петербурге гораздо больше, чем в Москве. Председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности Александр Кущак заявил о том, что "коллеги Резника" вели себя агрессивнее, чем москвичи.
Ранее с осуждением протестной акции выступил Вячеслав Макаров. Он сказал о том, что нужно сплотиться вокруг президента и силовиков.
На несанкционированном митинге в поддержку Навального в Петербурге задержали около тысячи человек. Piter.TV вел прямой эфир с места событий.
Фото: пресс-служба ЗакСа СПб
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Сам звал сам непошол а теперь возмущается мерзкий тип