Спикера ЗакСа Петербурга разозлило, что протестная акция прошла в день Послания президента Федеральному собранию

Макаров уверен, что "дирижеры" протестных акций находятся за границей.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал акции сторонников Алексея Навального "абсолютно яростными" и "незаконными". Спикер обратил внимание на тот факт, что прошедшая 21 апреля акция прошла в день послания президента Федеральному собранию.

Макаров считает, что страна должна сплотиться вокруг президента и силовиков, а протестной повестки в Петербурге никогда не было. При этом законные протестные акции были: у Соловецкого камня, на Марсовом поле, площади Ленина. Во время своего выступления он посоветовал депутатам, который накануне ездил в отделения полиции к задержанным, попросить граждан не ходить на незаконные акции. Среди них был Борис Вишневский. Парламентарий от "Яблока" в свою очередь ответил, что не надо бить людей. Несмотря на общее мирное настроение, людей все же били дубинками, отметил Вишневский.

Накануне стало известно о том, что Вячеслав Макаров будет баллотироваться в Государственную думу.

Видео: пресс-служба ЗакСа