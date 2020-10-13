Режиссер "Блокадного дневника" рассказал о важности фильма

Андрей Зайцев объяснил, почему решил обратиться к теме осады Ленинграда.

Режиссер картины "Блокадный дневник" Андрей Зайцев рассказал подробности о создании картины. Об этом создатель фильма сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 13 октября.

Зайцев заявил, что до создания картины его спрашивали на кинофестивалях в Европе, о чем будет его следующий фильм. В отличиче от сверстников в России, молодое поколение за границей не знает о блокаде Ленинграда, это шокировало режиссера. Он отметил, что о событиях блокады Ленинграда необходимо снимать и напоминать обществу.

Фильм планируют выпустить в прокат 27 января 2021 года, уже выпуск трейлера фильма вызвал скандал.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве состоялась церемония награждения победителей Международного московского кинофестиваля (ММКФ). Главный приз – "Золотого Святого Георгия" – получил фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Награду вручил председатель жюри ММКФ Тимур Бекмамбетов.

Видео: ПРОВзгляд / YouTube