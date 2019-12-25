Для этого ученые поменяли материал и придумали новый способ магнитной записи.

Разработана технология, позволяющая увеличить емкость магнитных лент. Об этом японские ученые сообщили в научной публикации. Специалисты пришли к выводу, что намагниченность магнитного материала может трансформироваться из-за миллиметрового излучения. В связи с этим следует использовать новый материал для лент и другой способ магнитной записи.

В рамках проведенного эксперимента установлено, что благодаря новой технологии система стала более устойчивой к механическому воздействию. Новый материал получил наименование эпсилон-оксид железа.

Ученые нашли способ создать на Земле сверхмощное магнитное поле.

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