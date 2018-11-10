Разлили горючую жидкость: названа причина пожара в "Ленте" на Обводном

По одной из версий, сотрудники гипермаркета по ошибке разлили легковоспламеняющуюся жидкость.

В СМИ прозвучала предварительная версия причины страшного пожара в гипермаркете "Лента" на Обводном канале в Петербурге. Напомним, сегодня, 10 ноября. там выгорело более 5000 квадратных метров торговых помещений. Торговый центр был фактически уничтожен.

Как сообщают "Вести.Ru", поводом для пожара вполне могла стать случайность. По имеющимся данным, сотрудники "Ленты" якобы случайно разлили горючую жидкость на территории торгового зала. Об этом журналистам рассказали очевидцы. Они видели. как с высоты на пол гипермаркета упала некая емкость с маслянистой жидкостью. Она растеклась, забрызгала пол и стены. После этого горючая смесь по непонятным пока причинам вспыхнула. Огонь быстро поднялся до уровня кровли, где начал хаотично распространяться.

В МЧС и руководстве "Ленты" эти сведения не подтверждают, но и не опровергают. Ранее "Лента" выступила с официальным заявлением о планах построить на месте сгоревшего центра новый магазин.