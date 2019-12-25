Эксперт пищевой промышленности объяснил, как избежать порчи продукта раньше срока.

Раскрыты причины быстрой порчи мяса. Об этом журналистам радио Sputnik рассказала представитель научного центра пищевых систем РАН Виктория Насонова. Специалист объяснила, что чаще всего данный продукт портится раньше срока годности, указанного на этикетке, из-за нарушений в холодильной цепи. Эксперт добавила, что оптимальной температурой для хранения мяса считается от -1,5 до 4 градусов по Цельсию.

Эксперт заметила, что неправильным решением будет взять в магазинную тележку сначала мясной продукт, а затем - остальные продукты. Она напомнила, что все время нахождения в магазине температура мяса будет повышаться, что сократит срок его хранения.

В идеале сразу после того как вы взяли продукт с прилавка, убирать его в сумку-холодильник или термопакеты – они всегда находятся в шаговой доступности от мясных отделов Виктория Насонова, эксперт пищевой промышленности

Специалист напомнила, что нарушение температурного режима может привести к тому, что в мясе активизируются микробиологические процессы. Это означает, что продукт испортится раньше срока.

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