Эксперт рассказала, как не ошибиться в выборе колбасы летом

Специалист объяснила, на какие параметры колбасных изделий следует обращать внимание.

Диетолог рассказала, как не ошибиться в выборе колбасы летом. Об этом в интервью для радио Sputnik заявила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. Специалист объяснила, что при покупке колбасы следует обратить внимание на сухую и эластичную оболочку. Она должна плотно и без вздутий прилегать к продукту. Цвет на срезе должен быть равномерным.

Однозначно, вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно безопасная Екатерина Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков

Специалист напомнила, что сырье животного происхождения в РФ проверяет Россельхознадзор. Роспотребнадзор проверяет соответствие продукции на безопасность при изготовлении, хранении, перевозке и реализации.

Лучкина заметила, что на колбасных изделиях производители размещают сведения о категории продукта от "А" до "Д". Чем меньше в продукте мышечной ткани, тем дальше буква от начала алфавита будет указана. Именно такой продукт можно считать самым полезным по количеству микроэлементов и витаминов.

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