Одновременно с кинотеатральным релизом фильм получит и цифровой.

Раскрыта дата премьеры фильма "Годзилла против Конга". Подробности выпуска картины во время продолжающейся пандемии коронавируса сообщил портал Deadline. Выяснилось, что киностудии Warner Bros. и Legendary через силу смогли договориться о том, в каком формате выпускать новую картину. Дело могло дойти до суда, но завершилось соглашением.

В итоге, новую картину о встрече двух гигантских монстров поставили в расписание релизов не только в кинотеатрах, но и на цифровой платформе HBO Max. Дата релиза – 21 мая 2021 года.

Пока открытым остается дата премьеры фильма "Дюна" Дени Вильнёва. Режиссер картины оказался против одновременного релиза фильма в сети и на большом экране, хотя студия запланировала релиз.

Накануне HBO Max опубликовал трейлер карантинной комедии "Взаперти" с Энн Хэтэуэй.

Видео: YouTube / Smasher