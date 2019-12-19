Монтажник погиб во время шторма в Петербурге

Тело гражданина Узбекистана нашли на стройплощадке на улице Львовской.

На стройплощадке в Петербурге нашли труп монтажника, погибшего во время шторма. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Тело гражданина Узбекистана нашли на стройплощадке на улице Львовской. По предварительной информации, он погиб от обрушения конструкции.

Вечером 18 декабря Петербург настиг шторм, по данным МЧС порывы ветра достигали 15-20 м/с, в прибрежных районах – до 24 м/с.

Шторм в Петербурге снёс новогодние украшения, сломал заборы, повалил ёлку на Воскресенской набережной. Также петербуржец снял на видео дамбу, которая оказалась под ударом стихии.

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