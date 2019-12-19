Шторм в Петербурге сносит новогодние украшения и ломает заборы

Также в городе падают деревья, новогодние елки, кровли и дорожные знаки.

В Петербурге местные жители продолжают рассказывать о последствиях непогоды и штормового ветра. По данным очевидцев, под порывами шторма пала лошадь, установленная около Парка Победы. Также пострадала праздничная подсветка на Дворцовом мосту.

Не обошлось и без упавших деревьев. Растения перекрыли собой проезжие части и тротуары. Некоторым повезло еще меньше: у них пострадали транспортные средства, припаркованные под деревьями. Проблемы замечены на Дегтярева, Альпийском переулке, на КАДе вблизи Гостилиц, на Седова, 86 и по другим адресам. По Литейному проспекту не выдержала кровля на одном из домов. на месте работала аварийная служба.

В ЖК Ласточкино петербуржцы заявили, что под окнами многоэтажки прилегла "отдохнуть" новогодняя елка. По Будапештской улице, 104 ветер оторвал от опор забор. Он летал по двору, успев повредить несколько машин. Некоторые водители перепарковали из-за этого машины.

Также зафиксированы случаи падения дорожных знаков, срыва облицовки зданий, строительных лесов. Несколько домов во Фрунзенском и Невском районах лишились электричества из-за технологической неисправности. В частности, свет погас на Русановской улице. Очевидцы рассказали, что перед блэкаутом увидели яркую вспышку, которая повторилась спустя несколько секунд.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Петербурга пострадали от штормового ветра. Первые последствия.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

