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Жилые дома в Купчино остались без света из-за стихии
Сегодня, 6:16
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lesjasap

Жилые дома в Купчино остались без света из-за стихии

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Свет пропал также в домах Невского района.

Во Фрунзенском районе Петербурга жилые дома остались без электричества из-за непогоды. По данным "Фонтанки.ру", по Бухарестской и Малой Балканской улицам неожданно отключился свет. Это произошло поздно вечером 18 декабря. Без света остались несколько десятков домов.

В "Ленэнерго" объяснили, что без электричества остались 20 зданий на территории Купчино, а также Невском районах города. Дома перевели на резервные схемы питания после "технологического нарушения". По данным пресс-службы компании, проблема возникла на оборудовании смежной генерирующей фирмы "Обуховоэнерго". Всех потребителей переведут на другие источники питания.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге закрыли дамбу.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: купчино, непогода, шторм
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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