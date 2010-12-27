РСТ: ограничение режима "открытого неба" в Пулково помешает росту турпотока в Петербург

Эксперты из туриндустрии просят чиновников не ограничивать "открытое небо" Петербурга.

В Российском союзе туриндустрии обеспокоены ограничениями "открытого неба" в Петербурге. По мнению специалистов, такие действия правительства помешают росту турпотока в городе. Об этом рассказал "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента РСТ Леонида Флита.

Пулково еще не успел получить разрешение на режим "открытого неба", а его уже пытаются ограничить. Так, российские авиакомпании направили в Минтранс предложение разрешить иностранным перевозчикам полеты из аэропорта только в города, которые находятся не ближе 200 км от тех, в которые летают российские компании добавил спикер

Эксперт заявил, что туриндустрия направила ответное прошение о том, что режим не нужно ограничивать никакими рамками. Они требуют дать "воздушным воротам Северной столицы" седьмую степень свободы. Если чиновники из Минтранса решатся на подобный шаг, то Пулково станет единственным аэропортом в России с данным статусом. Флит считает, что рост конкуренции позволит снизить стоимость авиабилетов не только для петербуржцев, но и для остальных жителей страны.

Фото: Piter.tv

