Крымские предприниматели заявили о "репрессиях" Росприроднадзора

Против ряда предприятий открыли административные дела.

Крымские предприятия по разведению устриц и мидий обратились с жалобой к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину. В ней предприниматели пожаловались на местный Росприроднадзор, который открыл против них административные дела.

Как сообщает РБК, аквакультурные предприятия, не прошли государственную экспертизу, которая позволяет размещать мидийные и устричные фермы в водах и Азово-Черноморского бассейна.

В письме предприниматели назвали действия ведомства "репрессивными" и попросили их приостановить. Чтобы проводить проверку они предложили создать Минприроды специальную рабочую группу. Росприроднадзор жалобы пока не прокомментировал.

Видео: YouTube/Крым. Реалии, #My Trip My Adventure#