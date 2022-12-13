Все раненые были доставлены в гражданскую больницу.

Пять человек пострадали при взрыве в Пакистане около здания правоохранительных органов Соответствующей информацией поделились местные журналисты из издания Dawn. В СМИ уточнили, что трагедия произошла на территории города Кветта, который находится в провинции Белуджистан. В настоящее время все раненые госпитализированы в больницу. Место преступления осматривают полицейские. К текущему моменту весь район был оцеплен. Официально власти не делали никаких заявлений о произошедшем. Аналогичный случай произошел спустя несколько дней после теракта в Пешаваре. Там в в результате осуществленного террористом-смертником взрыва жертвами стали 70 человек. Большая часть из погибших - сотрудники правопорядка.

В Индии при сходе лавины пострадали восемь россиян.

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