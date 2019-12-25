Путин созвонился с Эрдоганом и обсудил лесные пожары в Турции

Президент Турции поблагодарил российского лидера за поддержку.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробности 31 июля передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер обсудил с турецким ситуацию с лесными пожарами на юге страны. Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит помогать Турции в тушении возгораний. Эрдоган тепло поблагодарил Россию за поддержку.

Президент Турции заявлял, что в тушении лесных пожаров в стране задействованы российские и украинские самолеты. Самолеты отправит также Азербайджан.

В Турции локализовали 42 очага возгорания из 63. Лесные пожары были зафиксированы в 21 провинции.

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