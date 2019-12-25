Путин и Макрон пообщались по телефону по поводу ситуации в Афганистане

Оба президента подчеркнули важность решения гуманитарных задач.

Президент России Владимир Путин связался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В рамках телефонного разговора политики оценили приход к власти движения таллибов (запрещено в РФ). Президенты посчитали, что главной целью на повестке дня остается обеспечение безопасности гражданского населения. Вместе с тем они подчеркнули важность решения гуманитарных задач.

Российский и французский лидеры обменялись мнения по проблемам внутриукраинского кризиса. Они посчитали, что обстановка на юго-востоке Украины по-прежнему весьма напряженная. Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева. По его мнению, украинские власти постоянно обостряют ситуацию на линии соприкосновения. Кроме того, они допускают провокационные законодательные инициативы, противоречащие минским соглашениям.

Ранее мы сообщили, что в ФРГ заявили об ответственности США за ситуацию в Афганистане.

Фото: Kremlin.ru