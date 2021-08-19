В ФРГ заявили об ответственности США за ситуацию в Афганистане

Ответственность обусловлена их решением покинуть Афганистан.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Соединенные Штаты несут полную ответственность за происходящее сейчас на территории Афганистана.

Он подчеркнул, что власти ФРГ готова помочь Афганистану, но "не в одиночестве"

Важнейшее значение для нас имеет международное сотрудничество. Это сотрудничество должно быть организовано прежде всего американцами. Маркус Зедер, премьер-министр Баварии

По его словам, ответственность Соединенных Штатов обусловлена их решением покинуть Афганистан.

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден несет ответственность за каждый шаг в Афганистане. По его словам, ответственность на себя берут также представители американской администрации.

Видео: YouTube / BILD