Пушков посоветовал Байдену проявлять сдержанность в международных вопросах

Парламентарий прокомментировал заявление Джен Паски о проведенном телефонном разговоре между Байденом и Путиным.

Алексей Пушков посоветовал Джо Байдену проявлять сдержанность в международных вопросах. Российский сенатор в собственном Twitter-аккаунте прокомментировал слова Джен Псаки о "не сдерживавшемся" в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президенте США Джо Байдене.

Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне Алексей Пушков, российский сенатор

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге журналистам о том, что новый президент США не сдерживал себя во время общения по телефону с российским лидером. Она отметила, что глава государства имел перед собой четкие задачи, которые были реализованы во время беседы с Владимиром Путиным.

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Фото: Piter.tv