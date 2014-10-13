Пушков посоветовал Байдену проявлять сдержанность в международных вопросах

Алексей Пушков посоветовал Джо Байдену проявлять сдержанность в международных вопросах. Российский сенатор в собственном Twitter-аккаунте прокомментировал слова Джен Псаки о "не сдерживавшемся" в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президенте США Джо Байдене.
Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне
Алексей Пушков, российский сенатор
Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге журналистам о том, что новый президент США не сдерживал себя во время общения по телефону с российским лидером. Она отметила, что глава государства имел перед собой четкие задачи, которые были реализованы во время беседы с Владимиром Путиным.
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Фото: Piter.tv
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