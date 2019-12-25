Сенатор напомнил, что США могут нарушить акт 1997 года, подписанный НАТО и РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил планы США перебросить войска к границам РФ. Эксперт прокомментировал намерение американских военных передислоцировать часть солдат ближе к границам России. По словам представители Совета Федерации, вывод почти 12 тысяч военнослужащих СШа из ФРГ "не скажется на весе Берлина в Европе".

Пушков отметил, что "чтобы не думали в США, этот вес определяется другим". Сенатор заметил, что переброска Вашингтоном войск на территорию Польши и стран Балтии нарушила бы акт 1997 года, подписанный между Россией и НАТО.

Это было бы опасной провокацией Алексей Пушков, российский сенатор

Напомним, что глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что СШа выводит из Германии 11,9 тысяч собственных военнослужащих.Также будет перенесен штаб Европейского командования вооруженных сил США из ФРГ в Бельгию.

Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию".