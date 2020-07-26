Политики считают, что Украина предпринимает бессмысленные попытки "вернуть" полуостров.

В России оценили призыв Климкина сделать Крым "проблемой" для Москвы. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на различных российских чиновников.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что будущее Крыма определенно новой Конституцией России. В своем Twitter дипломат в адрес Климкина написал "поздно пить Боржоми". Его коллега Ольга Ковитиди посоветовала бывшему МИДу покаяться за провальную политику внешнеполитического ведомства под его руководством.

Напомним, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин призывал сделать Крым проблемой для Москвы.

Ранее мы сообщили, что Кадыров рассказал, как чеченцы хотят попасть под санкции США.