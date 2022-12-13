Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО в ДНР

Врио главы ДНР рассказал о необходимости противодействовать американским дальнобойным ракетам.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости усилить систему противовоздушной системы на территории региона. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт оценил американские заявления о том, что Вашингтон планирует отправить Вооруженным силам Украины свои дальнобойные боевые снаряды. Пушилин напомнил, что придется отодвигать противника "еще дальше" от государственных границ республики.

Что касается территории ДНР, мы прекрасно понимаем, что с учетом поставок такого вооружения нам придется отодвигать противника от территории республики еще дальше, чтобы он не имел физической возможности достать до наших населенных пунктов. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт добавил, что процесс освобождения земли ДНР продвигается, однако уже сейчас будет своевременным вопросом подумать о дополнительных системах ПВО и ПРО.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live